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    Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

    Jandarma ekiplerinin Yüksekova'da yaptığı aramada, toprağa gömülü mühimmat bulundu.
    • AA
    • 21.03.2021 - 16:19
    • Güncelleme : 21.03.2021 - 16:21
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    Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

    Terör belasının ülke gündeminden çıkarılması için operasyonlara ve arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor.

    Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

    Bu kapsamda Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

    ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER

    Esendere beldesi Akçadam mezrasında dün yapılan aramada, toprağa gömülü 2 kalaşnikof, bu silaha ait 5 şarjör, 7,62 milimetrelik 16  fişek, 9 milimetrelik 23 tabanca fişeği, 12 kilogramlık boş tüp ile boş piknik tüpü bulundu.

    Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

    Hakkari de PKK lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi #1

    Hakkari de PKK lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi #2

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