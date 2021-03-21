Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin Yüksekova'da yaptığı aramada, toprağa gömülü mühimmat bulundu.

Terör belasının ülke gündeminden çıkarılması için operasyonlara ve arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor.

Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER

Esendere beldesi Akçadam mezrasında dün yapılan aramada, toprağa gömülü 2 kalaşnikof, bu silaha ait 5 şarjör, 7,62 milimetrelik 16 fişek, 9 milimetrelik 23 tabanca fişeği, 12 kilogramlık boş tüp ile boş piknik tüpü bulundu.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.