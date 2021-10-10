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    Hakkari'de PKK'ya darbe: Mağaraları boşaltıldı

    Yüksekova'da görevli jandarma, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.
    • AA
    • 10.10.2021 - 17:56
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 19:09
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    Hakkari'de PKK'ya darbe: Mağaraları boşaltıldı

    Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

    Bu kapsamda dün ilçe kırsalında operasyon düzenlendi.

    ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

    Ekiplerce tespit edilen mağarada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 70 mühimmat ve şarjör, 11 savunma tipi el bombası, 9 roketatar mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, patlamış RPG-7 mühimmatı, 136 doçka mühimmatı, 12 biksi tüfeği mühimmatı, 2 büyük tüp, 3 küçük tüp, 23 pil, ayakkabı, 5 çanta, 2 battaniye, uyku tulumu, branda, 10 lokal anestezik ampul, 4 enjektör, 38 muhtelif hap, radyo, ısı yalıtımlı folyo branda, muhtelif yaşam ve giyim malzemesine el konuldu.

    TANKSAVAR SİLAHLARI DA BULUNDU

    Öte yandan mağaraya gizlenmiş 3 AT-4 tanksavar silahı, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 4 şarjör ve 100 mühimmat ele geçirildi.

    Bölgedeki operasyon sürüyor.

    Hakkari de PKK ya darbe: Mağaraları boşaltıldı #1

    Hakkari de PKK ya darbe: Mağaraları boşaltıldı #2

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