Hakkari'de polis aracına ateş eden 3 teröristin yakalanma anları

Zırhlı polis aracına ateş eden şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda kalaşnikof ele geçirildi. 3 teröristin teslim olma anları ise anbean kaydedildi.

Yurt içinde terör örgütünün sözde şehir yapılanmasına göz açtırılmıyor.

Hakkari Yüksekova’da dün gece saatlerinde devriye görevi yürüten Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı araca uzun namlulu silahlarla ateş eden 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin Yüksekova Yeni Mahalle'de bulunan bir müştemilata girdiklerinin belirlenmesi üzerine çevre güvenliği alınarak bölgeye takviye unsurlar gönderildi.

Müştemilatta bulunan şahıslara yönelik Polis Özel Harekat unsurlarınca "teslim ol" çağrısı yapıldı.

Teröristler sağ olarak ele geçirildi

Teröristler sağ olarak ele geçirildi Şahısların çağrıya uymayarak kaçmaya çalışması üzerine hareket geçildi ve yapılan operasyonda "Sorej" kod adlı Hüseyin Ş., Vesim A. ve Reber S. isimli 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu, üzerlerinde bulunan kalaşnikof uzun namlulu tüfek ve tabanca ile birlikte sağ olarak ele geçirildi.

Teröristlerin teslim olma anları kayıt altına alındı

Zırhlı polis aracına ateş eden 3 teröristin teslim olma anları ise zırhlı polis aracının kameralarına yansıdı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise bir tabanca ve bomba atar mühimmatı ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusu devam ediyor

Şüphelilerin işlemlerine Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediliyor.

Hakkari Yüksekova’da zırhlı polis aracına ateş açan 3 PKK’lının teslim olma anları