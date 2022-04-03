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    Hakkari'de şehit düşen Abdullah Kürşat Kupşen, memleketine uğurlandı

    Derecik ilçesinin Samanlı köyünde, arama tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip, Hacıbey Çayı'na düştükten sonra cansız bedeni bulunan Abdullah Kürşat Kupşen'in cenazesi İzmir'e uğurlandı
    • DHA
    • 03.04.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 09:52
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    Hakkari'de şehit düşen Abdullah Kürşat Kupşen, memleketine uğurlandı

    31 Mart akşamı, Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Derecik ilçesinin Samanlı köyü yakınlarında Hudut Sınır Tabur Komutanlığı'nda görevli Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen, arazi arama tarama faaliyeti sırasında dengesini kaybederek, Hacıbey Çayı'na düştü.

    Asteğmen, suda gözden kaybolurken, diğer askeri personelin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinden 12 dalgıç, 173 asker, 105 güvenlik korucusunun yanı sıra bölge halkının da desteğiyle başlatılan arama çalışmasında Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in cenazesi dün düştüğü yerin 1600 metre uzağında bulundu.

    Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Kupşen'in naaşı yapılan otopsinin artından cenaze aracıyla Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına getirildi.

    Hakkari'de şehit düşen Abdullah Kürşat Kupşen, memleketine uğurlandı ViDEO

    CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

    Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayrak Örenci, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri, asker, polis, şehidin anne ve babası ile kardeşi katıldı.

    Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, özgeçmişi okundu.

    İZMİR'E UĞURLANDI

    Duaların okunmasının ardından Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşı helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimını'na, oradan da uçakla ailesinin yaşadığı İzmir'e uğurlandı.

    Hakkari de şehit düşen Abdullah Kürşat Kupşen, memleketine uğurlandı #1

    Hakkari de şehit düşen Abdullah Kürşat Kupşen, memleketine uğurlandı #2

    Hakkari de şehit düşen Abdullah Kürşat Kupşen, memleketine uğurlandı #3

    Hakkari de şehit düşen Abdullah Kürşat Kupşen, memleketine uğurlandı #4

    Hakkari de şehit düşen Abdullah Kürşat Kupşen, memleketine uğurlandı #5

    Hakkari de şehit düşen Abdullah Kürşat Kupşen, memleketine uğurlandı #6

    Hakkari de şehit düşen Abdullah Kürşat Kupşen, memleketine uğurlandı #7

    Hakkari de şehit düşen Abdullah Kürşat Kupşen, memleketine uğurlandı #8

    Hakkari de şehit düşen Abdullah Kürşat Kupşen, memleketine uğurlandı #9

    Hakkari de şehit düşen Abdullah Kürşat Kupşen, memleketine uğurlandı #10


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