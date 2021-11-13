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- Hakkari'de şehit güvenlik korucusuna veda
Hakkari'de şehit güvenlik korucusuna veda
Görevi başında kalp krizi geçiren güvenlik korucusu Fazıl Sevinç, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
- İHA
- 13.11.2021 - 15:53
Hakkari’nin Derecik ilçesinde görevi başında kalp krizi geçirerek Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan Fazıl Sevinç, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hakkari’ye götürülmek istenirken yolda şehit oldu.
Derecik İlçe Jandarma Komutanlığında Şehit Fazıl Sevinç için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve özgeçmişinin okunmasıyla başladı.
Yapılan duaların ardından Sevinç’in naaşı Merkez Mahalle Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
BABASINI UĞURLADI
Şehidin 5 yaşındaki oğlu Muhammet Yasir de asker üniforması giyerek törene katıldı.