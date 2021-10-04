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    Hakkari’de şehit oğluna görkemli düğün

    Hakkari’de Şehit Sait Demir’in oğlu Afan Demir ile iş adamı Hasan Tan’ın kızı Nurcan Tan, görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi.
    • İHA
    • 04.10.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 09:49
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    Hakkari’de şehit oğluna görkemli düğün

    Hakkari’de iki gün iki gece devam eden Nurcan ve Afan Demir çiftinin düğününe çok sayıda davetli katıldı.

    Törende vali yardımcıları, komutanlar, aşiret liderleri, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri, iş adamları, dernek ve STK temsilcileri, muhtarlar, kurum amirleri ile Hakkari ve çevre illerden çok sayıda davetli yer aldı.

    VALİ YARDIMCILARI DA HALAYA KATILDI

    Canlı müzik eşliğinde uzun halayların çekildiği düğün töreninde vali yardımcıları da davetlilerle birlikte halay çekti.

    Demir Ailesi, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti.

    Hakkari’de şehit oğluna görkemli düğün #1

    Hakkari’de şehit oğluna görkemli düğün #2

    Hakkari’de şehit oğluna görkemli düğün #3

    Hakkari’de şehit oğluna görkemli düğün #4

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