Hakkari'de silah kazasında ölen polis, son yolculuğuna uğurlandı

Silah kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki polis memuru, memleketi Malatya'da defnedildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ferhat Özcan, dün silah kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Özcan'ın cenazesi, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya getirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ CENAZEYE KATILDI

Şehir Mezarlığı'nda öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Vali Aydın Baruş, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, ilçe belediye başkanları, Özcan'ın ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

ANNEYİ TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTILAR

Törende ayakta durmakta güçlük çektiği belirtilen baba Mehmet Özcan ile anne Güzel Özcan'ı protokol üyeleri teselli etti.

DEFNEDİLDİ

2014'ten beri polis memuru olarak görev yapan Ferhat Özcan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Dilek Küllü Mağara Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.





























