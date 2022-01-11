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    Hakkari'de silah kazasında ölen polis, son yolculuğuna uğurlandı

    Silah kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki polis memuru, memleketi Malatya'da defnedildi.
    • DHA
    • 11.01.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 15:30
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    Hakkari'de silah kazasında ölen polis, son yolculuğuna uğurlandı

    Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ferhat Özcan, dün silah kazası sonucu yaşamını yitirdi.

    Özcan'ın cenazesi, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya getirildi.

    ÇOK SAYIDA KİŞİ CENAZEYE KATILDI

    Şehir Mezarlığı'nda öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Vali Aydın Baruş, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, ilçe belediye başkanları, Özcan'ın ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

    Hakkari de silah kazasında ölen polis, son yolculuğuna uğurlandı #1

    ANNEYİ TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTILAR

    Törende ayakta durmakta güçlük çektiği belirtilen baba Mehmet Özcan ile anne Güzel Özcan'ı protokol üyeleri teselli etti.

    Hakkari de silah kazasında ölen polis, son yolculuğuna uğurlandı #2

    DEFNEDİLDİ

    2014'ten beri polis memuru olarak görev yapan Ferhat Özcan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Dilek Küllü Mağara Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

    Hakkari de silah kazasında ölen polis, son yolculuğuna uğurlandı #3

    Hakkari de silah kazasında ölen polis, son yolculuğuna uğurlandı #4

    Hakkari de silah kazasında ölen polis, son yolculuğuna uğurlandı #5

    Hakkari de silah kazasında ölen polis, son yolculuğuna uğurlandı #6

    Hakkari de silah kazasında ölen polis, son yolculuğuna uğurlandı #7

    Hakkari de silah kazasında ölen polis, son yolculuğuna uğurlandı #8

    Hakkari de silah kazasında ölen polis, son yolculuğuna uğurlandı #9

    Hakkari de silah kazasında ölen polis, son yolculuğuna uğurlandı #10


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