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    Hakkari'de sokaklar polenle doldu

    Yüksekova ilçesinde çevreyi beyaza bürüyen polenler, görenleri şaşkına çevirdi.
    • İHA
    • 22.05.2021 - 17:23
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    Hakkari'de sokaklar polenle doldu

    Hakkari'de esen rüzgarla birlikte kavak ağaçlarından düşen ve etrafı beyaza bürüyen polenler sokakları kapladı.

    Polenler yüzünden evlerinin camlarını açamadıklarını, balkonlara çıkamadıklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm bulmalarını istediler.

    "YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUZ"

    Bahçeyi beyaza bürünen polenleri kar sanan Nihat Düzen, ’’Evdeydim, balkona çıkacaktım. Dışarıya baktığımda bahçenin bir kısmı beyaza bürünmüş durumdaydı. Meğerki ağaçlardan sökülen polenlermiş. Özellikle rüzgarlı havada polenlerin dağılması, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Polenlerin yoğunluğu yüzünden balkonlara çıkamadığımız gibi camları da açamıyoruz. Yetkililerden biran önce bu konuya çözüm bulmalarını istiyoruz. Artık korona virüsün yanında polenler için de maske takıyoruz’’ dedi.

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