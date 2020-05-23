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Kaza için bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde sosyal mesafe uyarısında bulununca vatandaşlar tarafından saldırıya uğradı.

Hakkari-Van karayolu üzerinde,Tahir Ege'nin kullandığı 36 FL 759 plakalı kamyonet, park halindeki tıra çarptı.

Kamyonet, çarpmanın etkisiyle tırın altına girerken, sürücü Tahir Ege ise araçta sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ KURTARILDI

Araç içerisinde sıkışan Ege, iş makinasının yardımıyla bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartılıp ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hakkari'de sosyal mesafe uyarısı yapan polislere saldırı ViDEO

SOSYAL MESAFE UYARISI YAPAN POLİSE SALDIRI

Kaza yerinde yol güvenliğini alan polis ekipleri de, toplanan kalabalığa koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı uyarısında bulununca saldırıya uğradı.

Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Polisleri olaya müdahale ederek, toplanan kalabalığı dağıttı.