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- Hakkari'de teröristler yine işçilere saldırdı
Hakkari'de teröristler yine işçilere saldırdı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin içme suyu çalışması yapan yapan işçilere saldırısında 2 işçi yaralandı.
- AA
- 25.06.2020 - 22:40
Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırına yakın bölgede içme suyu çalışması yürüten işçilere, PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketle saldırı düzenlendi.
2 İŞÇİ YARALANDI
Saldırıda yaralanan 2 işçi helikopterle kent merkezine getirildi. İşçiler Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.