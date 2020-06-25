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    Hakkari'de teröristler yine işçilere saldırdı

    Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin içme suyu çalışması yapan yapan işçilere saldırısında 2 işçi yaralandı.
    • AA
    • 25.06.2020 - 22:40
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    Hakkari'de teröristler yine işçilere saldırdı #1

    Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırına yakın bölgede içme suyu çalışması yürüten işçilere, PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketle saldırı düzenlendi.

    2 İŞÇİ YARALANDI

    Saldırıda yaralanan 2 işçi helikopterle kent merkezine getirildi. İşçiler Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

    Hakkari'de teröristler yine işçilere saldırdı #2

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