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    Hakkari'de tipide mahsur kalan 20 yolcu kurtarıldı

    Yüksekova-Şemdinli yolunda karda mahsur kalan minibüsteki yolcular için harekete geçildi.
    • İHA
    • 20.01.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 10:10
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    Hakkari'de tipide mahsur kalan 20 yolcu kurtarıldı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

    Etkili yağış sonucu ilçede köy yolları tamamen kapandı. Ulaşımda zorluklar yaşandı.

    MİNİBÜSTEKİLERİ KURTARMA OPERASYONU

    Yüksekova-Şemdinli karayolunda, tipiden dolayı içinde 20 kişinin bulunduğu minibüs kara saplandı. Ekipler, kurtarma operasyonu için harekete geçti.

    Minibüs saplandığı yerden kurtarılırken, yolcular ekiplere teşekkür etti.

    Hakkari'de tipide mahsur kalan 20 yolcu kurtarıldı ViDEO

    Hakkari de tipide mahsur kalan 20 yolcu kurtarıldı #1

    Hakkari de tipide mahsur kalan 20 yolcu kurtarıldı #2

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