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- Hakkari'de tipide mahsur kalan 20 yolcu kurtarıldı
Hakkari'de tipide mahsur kalan 20 yolcu kurtarıldı
Yüksekova-Şemdinli yolunda karda mahsur kalan minibüsteki yolcular için harekete geçildi.
- İHA
- 20.01.2021 - 10:02
- Güncelleme : 20.01.2021 - 10:10
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
Etkili yağış sonucu ilçede köy yolları tamamen kapandı. Ulaşımda zorluklar yaşandı.
MİNİBÜSTEKİLERİ KURTARMA OPERASYONU
Yüksekova-Şemdinli karayolunda, tipiden dolayı içinde 20 kişinin bulunduğu minibüs kara saplandı. Ekipler, kurtarma operasyonu için harekete geçti.
Minibüs saplandığı yerden kurtarılırken, yolcular ekiplere teşekkür etti.
Hakkari'de tipide mahsur kalan 20 yolcu kurtarıldı ViDEO