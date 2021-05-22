Hakkari'de toprağa gömülü 22 kilo eroin bulundu

Gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, hava destekli yapılan operasyonda 22 kilo eroine el koydu. Operasyonda 1 zanlı da gözaltına alındı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 21 Mayıs 2021 günü Yüksekova ilçesi Bölük köyünde bulunan bir araziye uyuşturucu madde gömüldüğü ihbarı üzerine hareket geçti.

Ekipler, bölgeye hava destekli operasyon düzenledi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Operasyonda toprağa gömülü vaziyette 22 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.