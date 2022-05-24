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    Hakkari'de toz taşınımı etkisini sürdürüyor

    Hakkari Valiliği, Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
    • 24.05.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 17:50
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    Hakkari'de toz taşınımı etkisini sürdürüyor

    Hakkari ve ilçelerinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

    Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi azaldı ve görüş mesafesi düştü. Ayrıca pencere, balkon, araç, iş yerleri ve evlerin çatıları tozla kaplandı.

    Valilik bilgilendirmesi

    Hakkari Valiliği, yaşanan hava olayına yönelik sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.

    Bilgilendirmede, kentte rüzgarın güneyli yönlerden akşam saatlerine kadar kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

    Ulaşımda aksamalar yaşanabilir

    Toz taşınımının akşam saatlerine kadar devam edeceğinin tahmin edildiği belirtilen bilgilendirmede, çamur şeklinde yağış, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamaların yaşanabileceği de ifade edildi.

    Ayrıca; astım ve solumun güçlüğü olan vatandaşların mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları, çıkmaları halinde ise maske kullanmaları önerildi.

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