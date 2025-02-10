İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesi Güvenli köyü yolunda Mustafa Düzen idaresindeki hafif ticari araç, buzlanmadan dolayı virajı alamayarak köprüden düştü.
Büyük bir ağacın kökleri ve taş nedeniyle asılı kalan araç dereye düşmekten kurtuldu.
Araçtaki vatandaşlar kazayı yara almadan atlattı.
SÜRÜCÜDEN BARİYER TALEBİ
Ölümden döndüklerini belirten sürücü Mustafa Düzen, köprüden daha önce virajı alamamış birçok aracın düştüğünü belirterek bu tür durumların yaşanmaması için köprü kenarlarına bariyer yapılmasını istedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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