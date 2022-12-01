Hakkari'de yaralılara müdahale eden ekipler, kaya düşmesiyle ölümden döndü

Seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine dağdan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, yaralıları kurtarmaya gelen ekipler de kopan kaya parçalarından son anda kurtuldu.

Saat 22.00 sıralarında Hakkari-Van karayolunun 7'inci kilometresindeki Depin mevkisinde, Yüksekova'dan Hakkari istikametine giden Ebubekir Güzel (39) yönetimindeki 72 AAC 585 plakalı hafif ticari aracın üzerine kaya parçaları düştü. Kazada araç sürücü Güzel ve araçta bulunan Mesut Güzel yaralandı.

Kurtarma ekipleri de düşen kayalardan son anda kurtuldu

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma yaparken, bu sırada dağdan ikinci kez kaya parçaları yuvarlandı. Olay yerinde bulunan DHA Muhabiri bu anları saniye saniye kaydederken, ekiplerle birlikte düşen kaya parçalarından son anda kurtuldu.

Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

DHA'nın haberine göre; ekipler tarafından hurdaya dönüşen hafif ticari araçtan çıkartılan 2 yaralı, sağlık ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Dağılan kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından karayolu ulaşıma yeniden açıldı.