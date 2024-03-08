Hakkari'de yeni köprü yolu sürücülerin korkulu rüyası haline geldi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yeni köprü mevkisinde dağdan düşen kaya parçaları sürücüleri korkutuyor.

İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Van kara yolu üzerinde bulunan yeni köprü mevkisinde dağdan aralıkla yola düşen dev kaya parçaları tehlike saçıyor.

Geçtiğimiz aylarda gece saatlerinde inen kaya parçaları yolu tamamen kapatırken kayaların isabet etmesi sonucu bir araç zarar görmüş ve içinde bulunan sürücü yaralanmıştı.

Yaşanan olay üzerine bölgede aylardır nöbet tutan Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri bölgeyi kaya parçalarını temizleyerek trafiğe açmıştı.

Sürücülerin korkulu rüyası haline geldi

Akşam saatlerinde aynı noktada sürücülerin seyir halinde olduğu sırada taş parçaları yola inmesi sonucu sürücülere zor anlar yaşattı.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler bölgeyi temizleyerek yolu yeniden trafiğe açtı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)