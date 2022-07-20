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    Hakkari'de yılanların bastığı evde korkulu yaşam

    Çukurca köyüne yaptırılan ev 2 senenin ardından yılan baskınına uğradı. Çoğunlukla halı ve yastık gibi yerlerden çıkan yılanlar, ailenin yaşamını zorlaştırıyor.
    • 20.07.2022 - 09:20
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    Hakkari'de yılanların bastığı evde korkulu yaşam

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan aile, yılan korkusuyla karşı karşıya.

    Çukurca köyünde ev yaptıran Oyman ailesi, evlerinin her yerinden yılan çıktığını belirtiyor.

    Diken üstünde yaşayan aile, korku ve tedirginlik nedeniyle evlerinde barınmakta zorluk çekiyor.

    Özellikle yılanların halı ve yastık altı ile kapı aralarında görülmesi aileyi korkutuyor. 3 küçük çocuklarını yılanlardan dolayı akrabalarının evlerine gönderen aile, yılanların korkusuyla geceleri bile zor uyuyor.

    "Yemek yaptığım fırının üstünden bile çıkıyor"

    Evin her tarafından yılan çıktığını belirten ev hanımı Ayşe Oyman, “Bizde köye yakın bir yerde ev yaptık. İlk başlarda yılanlar yoktu. Son 2 senedir evimin her tarafından yılanlar çıkıyor. Bazen yemek yaptığım fırının üzerinde bile çıkıyorlar. Artık evimde çalışamaz hale geldim. Çocuklarım bazen evde oluyor, onlar da korkuyorlar. Bende onları arada bir akrabalarımıza gönderiyorum.

    Hakkari de yılanların bastığı evde korkulu yaşam #1

    "Evim yılan evine dönüşmüş durumda"

    Geceleri bazen yatamıyoruz, korkudan yatağımıza gelir diye. Ben gerçekten yetkililerden destek bekliyorum. Tek korkum çocuklarımdır. Her dakika panik içindeyiz. Artık başka ev istiyoruz. Çünkü bu ev artık yılan evine dönüşmüş durumda. Zaten maddi durumumuzda iyi değil. Bu korkudan artık kurtulmak istiyoruz” dedi.

    Hakkari de yılanların bastığı evde korkulu yaşam #2

    "Yılanlı evde yaşamaları artık zor"

    Ekipler incelemelerde bulundu Köy Muhtarı Fevzi Oyman, ailenin kendisine bilgi verdiğini ifade ederek, “Çektiğimiz görüntüleri kaymakama, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile tarım ve orman müdürlüğü yetkililerine illettik. Bugün ekipler geldiler. Burada incelemelerde bulundular. Yılanları da burada sabah gördük. Ailenin durumu iyi değil. Bu yılanlı evde yaşamaları artık zor. İnşallah yetkililerimiz gerekli desteklerini sağlayacaklar aileye. Çünkü bu yılanlar evin her tarafından çıkıyor. İnşallah aileyi yeni eve kavuştururuz” ifadelerini kullandı.

    "Ailece diken üstündeyiz"

    Aile reisi Fikret Oyman ise “Elimizdekileri bu evin yapımına verdik, şu anda durumumuz yok. Evin her tarafından çıkan yılanlar aslında daha çok çocukları korkutuyor. Bu ev yaşanmaz duruma geldi. Ailece artık diken üstündeyiz. Çünkü çıkma saati belli olmayan yılanların korkusu gece bile yatmamıza engel olmaktadır. Bizde yetkililerden gerekli destekleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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