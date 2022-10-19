Hakkari'deki tüp deposunda patlama: 2 yaralı

Yüksekova ilçesindeki tüp deposunda, basınç kaynaklı patlama yaşandı. Facia sonucunda 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir binanın alt katında bulunan tüp depsunda facia yaşandı.

Basıncın ortaya çıkması sonucu, yaşanan patlamada, depo görevlisi S.E ve İ.Ö., yaralandı.

Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Patlama etkisiyle kapı çerçeveleri savruldu

Patlama sonucu deponun kapı çerçeveleri 30 metre savrulurken, başka bir patlama ihtimaline karşı polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak önlem aldı.

"Çok korktuk"

Tüp deposunun yanındaki dükkanda oto tamirciliği yapan Mesut Aykat, “Birden patlama sesi geldi. Ben de hemen dışarıya kaçtım. Çıkmamla beraber dışarı dumanla kaplanmıştı. İş yerinin çerçevesi 30 metreye kadar fırlamıştı. Çok korktuk. Allah’tan o sırada kimse yoldan geçmiyordu. Yoksa facia yaşanırdı. Şu an 2 kişi yaralandı” dedi.

Yaralılar tedavi altında

Mahalle Muhtarı Kerem Demir de patlamayla beraber maddi hasar oluştuğunu ve yaralanan 2 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.