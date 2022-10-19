Petrol
90.55
0.58%
Euro
18.2181
-0.60%
Dolar
18.5905
0.03%
Altın
978.07
-0.95%
Borsa
3879
0.97%
Bitcoin
362.300
-1.78%
BTXN Coin
9.30
-1.48%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Hakkari'deki tüp deposunda patlama: 2 yaralı

    Yüksekova ilçesindeki tüp deposunda, basınç kaynaklı patlama yaşandı. Facia sonucunda 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • 19.10.2022 - 15:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari'deki tüp deposunda patlama: 2 yaralı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir binanın alt katında bulunan tüp depsunda facia yaşandı.

    Basıncın ortaya çıkması sonucu, yaşanan patlamada, depo görevlisi S.E ve İ.Ö., yaralandı.

    Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı.

    Patlama etkisiyle kapı çerçeveleri savruldu

    Patlama sonucu deponun kapı çerçeveleri 30 metre savrulurken, başka bir patlama ihtimaline karşı polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak önlem aldı.

    Hakkari deki tüp deposunda patlama: 2 yaralı #1

    "Çok korktuk"

    Tüp deposunun yanındaki dükkanda oto tamirciliği yapan Mesut Aykat, “Birden patlama sesi geldi. Ben de hemen dışarıya kaçtım. Çıkmamla beraber dışarı dumanla kaplanmıştı. İş yerinin çerçevesi 30 metreye kadar fırlamıştı. Çok korktuk. Allah’tan o sırada kimse yoldan geçmiyordu. Yoksa facia yaşanırdı. Şu an 2 kişi yaralandı” dedi.

    Yaralılar tedavi altında

    Mahalle Muhtarı Kerem Demir de patlamayla beraber maddi hasar oluştuğunu ve yaralanan 2 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

    Hakkari deki tüp deposunda patlama: 2 yaralı #2

    Hakkari deki tüp deposunda patlama: 2 yaralı #3


    Avcılar'da, beton mikseri tarafından ezilen kadın toprağa verildi
    3. Sayfa

    Avcılar'da, beton mikseri tarafından ezilen kadın toprağa verildi

    İskoçya'nın ilk roketi denize çakıldı
    Teknoloji

    İskoçya'nın ilk roketi denize çakıldı

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    Görüş Bildir