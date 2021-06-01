Bir tavşanı avlayarak ağzıyla sürükleyen yılanın o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesi, Yeşilçeşme Mahallesi’ndeki tarlasında ekinleri kontrole giden Muhsin Berrak, gördüğü olay karşısında şaşkına döndü.

Çalılıkların arasında yılan gördüğünü ifade eden Berrak, yılanın en zehirli türlerden olan çıngıraklı engerek olduğunu fark etti.

"YILANA ZARAR VERMEMEK İÇİN BÖLGEDEN AYRILDIM"

Berak, o anları cep telefonu kamerasına kaydederek, “Bölgede en çok zehirli olan çıngıraklı engerek yılanı olduğunu biliyorduk. Çalılıkların arasında yılan avladığı tavşanla baş başaydı. Yaşananları telefonumun kamerasıyla kayıt altına aldıktan sonra yılana zarar vermemek için bölgeden ayrıldım.” dedi.

Hakkari'deki yılanın, tavşan avı ViDEO





