Hakkarili çoban, kendi arabasını yaptı

Çobanlık yapan Mehmet Şerif Karahan, 1,5 senelik çalışma ile 20 litrelik benzinle 150 kilometre giden araç yaptı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahallesi’nde yaşayan ve çobanlık yapan Mehmet Şerif Karahan, sanayiden satın aldığı hurda malzemeler ile araba yapmak için kolları sıvadı.

Karahan, 1,5 sene süren çalışma ile yaptığı ‘Hummer’ tarzı aracı yola çıkardı.

20 litre benzin ile 150 kilometreye kadar yol alabilen araca ‘Bayrak-1’ adını verdi.

Aracın üzerinde Atatürk resmi ve imzası da kullandı.

Esendere yolu üzerinde trafiğe çıkartan Karahan, aracın ileri ve geri yön alma kabiliyetinin son derece iyi olduğunu ifade etti.

“YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİMİZİ BİZ YAPALIM”

Karahan, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle yerli ve milli üretimle ilgilendiğim için bu sefer hayalini kurduğum aracı yaptım. Dışarıya bağlı kalmayarak artık yerli ve milli üretimimizi biz yapalım. Artık F-35 uçağımızı, arabamızı biz yapalım. Bende buna karşılık kolları sıvadım. Sanayideki eski malzemeleri satın alarak 1,5 sene içinde arabamı yaptım. Vites, korna, sinyal lambalar, araç koltukları, araç motoru ve bir araçta olacak tüm malzemeleri bu araçta kullandım. Bu seviyeye getirene kadar 40 bin lira param gitti.”





“TEKNOFEST’E YETİŞTİRMEK İSTİYORDUM”

“Ben bir çobanım ve bunu yaptım. İmkânlarım olsa neler yaparım neler. Bu aracın ön tarafını kara şimşeğe benzetmeye çalıştım, arka tarafı ise tamamen Hummer’e benziyor. Ben bunu Teknofest’e yetiştirmek istiyordum. Maalesef kısıtlı imkânlardan dolayı gönderemedim. Ben bunu yapmak için bazen haftalarca internetten sipariş ettiğim malzemeleri bekledim. Çok zorlandım ama asla pes etmedim.”





“ÇALIŞARAK MALZEMELERİMİ ALDIM”

“İmkânlarım yoktu, yoksa daha da güzel bir şey yapacaktım. Eğer imkânlar olursa 600 beygir gücünde araç yapacağım. Aracımın ağırlığı 700 kilodur ve 2 kişiliktir. Bayrak-1 isimli aracım 20 litre benzinle, yani bir depo benzinle 150 kilometreye kadar yol alabiliyor. Ben aracı yapmak için inşaatlarda çalıştığım parayla bile malzemelerini aldım. Sırf hayalimdeki aracı yapabileyim diye. Bunu yaparken hiçbir el aletim de yoktu. Çalışarak malzemelerini aldım ve aracımı tamamlayabildim. Şükür şimdi ‘Hummer’ime binebiliyorum ve sürüyorum."





“YETKİLİLERDEN DESTEK İSTİYORUM"

“Yetkililerden destek istiyorum, eğer destek olursa yapmayacağım hiçbir şey kalmayacak. Eğer aracımın gerçekten Teknofest değeri varsa onlardan da destek bekliyorum.”