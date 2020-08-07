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Hakkında 48 yıl hapis cezası vardı: Kars’ta yakalandı

Hakkında 48 yıl hapis cezası vardı: Kars’ta yakalandı

Hakkında dolandırıcılık suçundan 48 yıl kesinleşmiş hapis ve 131 bin 960 lira para cezası bulunan 45 yaşındaki zanlı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.