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- Hakkında 48 yıl hapis cezası vardı: Kars’ta yakalandı
Hakkında 48 yıl hapis cezası vardı: Kars’ta yakalandı
Hakkında dolandırıcılık suçundan 48 yıl kesinleşmiş hapis ve 131 bin 960 lira para cezası bulunan 45 yaşındaki zanlı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
- DHA
- 07.08.2020 - 16:57
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonunda dolandırıcılık suçundan hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis ile 131 bin 960 TL adli para cezası bulunan ve 99 ayrı suçtan aranan 45 yaşındaki T.Ö.'nün Susuz ilçesinde olduğunu belirledi.
T.Ö., Susuz İlçe Emniyet Amirliği ekipleriyle düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen T.Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.