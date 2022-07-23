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- Hakkında yakalama kararı olan DEAŞ üyesi Konya'da yakalandı
Hakkında yakalama kararı olan DEAŞ üyesi Konya'da yakalandı
Terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 8 ay hapisle aranan DEAŞ mensubu, tutuklandı.
- 23.07.2022 - 13:19
- Güncelleme : 23.07.2022 - 13:19
26 Aralık 2019 tarihinde DEAŞ'a yönelik operasyonunda hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan adli işlem başlatılan 41 yaşındaki Salih Bağıran, yapılan yargılama sonucunda 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Cezasının kesinleşmesinin ardından da hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Konya'da yakalandı
Polis, Salih Bağıran'ı, Konya'da gözaltına aldı.
Salih Bağıran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.