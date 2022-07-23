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    Hakkında yakalama kararı olan DEAŞ üyesi Konya'da yakalandı

    Terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 8 ay hapisle aranan DEAŞ mensubu, tutuklandı.
    • 23.07.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 13:19
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    Hakkında yakalama kararı olan DEAŞ üyesi Konya'da yakalandı

    26 Aralık 2019 tarihinde DEAŞ'a yönelik operasyonunda hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan adli işlem başlatılan 41 yaşındaki Salih Bağıran, yapılan yargılama sonucunda 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Cezasının kesinleşmesinin ardından da hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

    Konya'da yakalandı

    Polis, Salih Bağıran'ı, Konya'da gözaltına aldı.

    Salih Bağıran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    Hakkında yakalama kararı olan DEAŞ üyesi Konya da yakalandı #1


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