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    Haliç Köprüsü üzerinde feci kaza: 9 yaşındaki çocuk can verdi

    Seyir halinde bulunan bir araç, başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu önce aydınlatma direğine daha sonra bariyerlere çarptı. Kazada açılan bagaj bölümünden fırlayan 9 yaşındaki çocuk öldü.
    • DHA
    • 02.10.2020 - 16:34
    • Güncelleme : 02.10.2020 - 16:34
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    Haliç Köprüsü üzerinde feci kaza: 9 yaşındaki çocuk can verdi

    İstanbul Haliç Köprüsü Topkapı İstikametinde saat 04.30 sıralarında meydana gelen kaza görgü tanıklarının ifadelerine göre şöyle gelişti:

    Erkan Koçak, yönetimindeki 34 BZ 1643 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken bir otomobil tarafından sıkıştırıldı.

    Panik yaşayan Erkan Koçak direksiyon hakimiyetini kaybedince, önce yol kenarındaki elektrik direğine daha sonra da bariyerlere çarptı.

    BAGAJDAN FIRLADI

    Çarpmanın etkisiyle aracın bagaj kapağı açıldı.

    Arkada oturan 9 yaşındaki Emircan Koçak, kaza yapan araçtan fırlayarak direk ve bariyerlere çarptı ve feci şekilde can verdi.

    Haliç Köprüsü üzerinde feci kaza: 9 yaşındaki çocuk can verdi #1

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevreden yetişen vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

    Araçta sıkışan 3 yaralı ise olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan Ömer Koçak, Erkan Koçak ve Mediha Koçak'ın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Haliç Köprüsü üzerinde feci kaza: 9 yaşındaki çocuk can verdi VİDEO

    KAÇAN SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANDI

    Polis ekipleri hafif ticari aracı sıkıştırarak kaza yapmasına sebep olduktan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yaptıkları çalışma ile kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

    Haliç Köprüsü üzerinde feci kaza: 9 yaşındaki çocuk can verdi #2

    "ÇOCUK ARKA CAMDAN FIRLADI"

    Kazayı gören başka bir sürücü, "Önümüzde oldu kaza. Beyaz bir otomobil aracı sıkıştırdı. Adam da kaçacak yeri olmadığı için sağa sola savrulduktan sonra çocuk arkadan düştü. Ondan sonra zaten olanlar oldu. Sağa sola savrulmanın etkisiyle, bayağı da hızlıydı zaten çocuk da arka camdan fırladı. Olaya birebir şahit oldum. Vuran adam da kaçtı zaten" şeklinde konuştu.

    Haliç Köprüsü üzerinde feci kaza: 9 yaşındaki çocuk can verdi #3

    YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Kazayı haber alıp olay yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren bir kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

    Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü üzeri Edirne istikametinde trafik aralıklarla tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

    Kazaya karışan aracın ve hayatını kaybeden çocuğun cenazesinin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

    Haliç Köprüsü üzerinde feci kaza: 9 yaşındaki çocuk can verdi #4

    Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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