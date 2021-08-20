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- Haliç Köprüsü'nde kazaya neden olan iki kişi kaçtı
Haliç Köprüsü'nde kazaya neden olan iki kişi kaçtı
- DHA
- 20.08.2021 - 13:47
- Güncelleme : 20.08.2021 - 13:50
Haliç Köprü çıkışı Ayvansaray mevkisi Edirne istikametine giden henüz kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobil, aynı yönden gelen kapalı kasa minibüse çarptı.
Çarpma sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs, yan yattı.
Kazayı gören diğer sürücüler, minibüs sürücüsünün yardımına koştu.
3 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI
Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobildeki 2 kişi araçtan inerek, olay yerinden kaçtı.
Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapanırken, Edirne yönünde yoğun trafik oluştu.
KAZA SONRASI OLUŞAN TRAFİK DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza olmaması için önlem alırken, belediye ekipleri ise yola dökülen yakıt üzerine kum döktü.
Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından, uzun süre aksayan trafik normale döndü.
Polis olay sonrası soruşturma başlattı. Kaza sebebiyle oluşan kilometrelerce trafik drone ile görüntülendi.