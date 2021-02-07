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    Haliç Köprüsü’nde otomobil alevlere teslim oldu

    Motorundan duman yükselene otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale etse de araç kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 07.02.2021 - 08:57
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    Haliç Köprüsü’nde otomobil alevlere teslim oldu

    Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilin motor kısmından bir anda duman yükselmeye başladı.

    Saat 06.45 sıralarında otomobil sürücüsü Ramazan Aydın ve beraberindeki üç kişi, Ankara’ya gitmek üzere yola çıktı.

    MOTOR KISMINDAN DUMAN YÜKSELDİ

    Otomobilin motor kısmından duman yükselmesi üzerine aracı durduran Aydın, yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

    O sırada otomobilde bulunan 3 kişi, yanlarındaki eşyalarıyla arabadan kendilerini dışarı attı.

    Haliç Köprüsü’nde otomobil alev alev yandı ViDEO

    ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Yangın kısa sürede büyüyünce ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

    Alevler kontrol altına alınırken, yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

    Haliç Köprüsü’nde otomobil alevlere teslim oldu #1

    Haliç Köprüsü’nde otomobil alevlere teslim oldu #2

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