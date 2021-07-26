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- Haliç’te denize düşen yavru kedinin kurtarılma anları kamerada
Haliç’te denize düşen yavru kedinin kurtarılma anları kamerada
Denize düşen yavru kediyi fark eden iki kişi korkuluklara asılarak ayakları ile kediyi kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 26.07.2021 - 16:49
- Güncelleme : 26.07.2021 - 17:29
Haliç’te bir yavru kedi Galata Köprüsü’nden denize düştü.
Kedinin dalgalar arasında çırpındığını fark eden vatandaşlar hayvanın yardımına koştu.
İki kişi köprünün üzerindeki demir korkuluklara asılarak kendilerini aşağı bıraktı.
KEDİYİ KÖPRÜNÜN ÜZERİNE ÇIKARDI
Şahıslar, kediye ulaşabilmek için yoğun çaba harcadı.
Şahıslardan biri, kediyi ayaklarıyla yakalayarak denizden çıkardı.
Diğer şahıs ise kediyi eline alarak köprünün üzerine koydu.
Kediyi kurtarmak için 2 kişinin seferber olduğu anlar, başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Haliç’te denize düşen yavru kedinin kurtarılma anları kamerada VİDEO