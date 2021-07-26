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Haliç’te denize düşen yavru kedinin kurtarılma anları kamerada

Haliç’te denize düşen yavru kedinin kurtarılma anları kamerada

Denize düşen yavru kediyi fark eden iki kişi korkuluklara asılarak ayakları ile kediyi kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.