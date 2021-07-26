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    Haliç’te denize düşen yavru kedinin kurtarılma anları kamerada

    Denize düşen yavru kediyi fark eden iki kişi korkuluklara asılarak ayakları ile kediyi kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 26.07.2021 - 16:49
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 17:29
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    Haliç’te denize düşen yavru kedinin kurtarılma anları kamerada

    Haliç’te bir yavru kedi Galata Köprüsü’nden denize düştü.

    Kedinin dalgalar arasında çırpındığını fark eden vatandaşlar hayvanın yardımına koştu.

    İki kişi köprünün üzerindeki demir korkuluklara asılarak kendilerini aşağı bıraktı.

    KEDİYİ KÖPRÜNÜN ÜZERİNE ÇIKARDI

    Şahıslar, kediye ulaşabilmek için yoğun çaba harcadı.

    Şahıslardan biri, kediyi ayaklarıyla yakalayarak denizden çıkardı.

    Diğer şahıs ise kediyi eline alarak köprünün üzerine koydu.

    Kediyi kurtarmak için 2 kişinin seferber olduğu anlar, başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Haliç’te denize düşen yavru kedinin kurtarılma anları kamerada VİDEO

    Haliç’te denize düşen yavru kedinin kurtarılma anları kamerada #1

    Haliç’te denize düşen yavru kedinin kurtarılma anları kamerada #2

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