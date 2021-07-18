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    Haliç'te kazayı gören sürücüler, yüzlerce metre geri manevra yaptı

    Kaza yapan otomobili gören diğer sürücüler, yüzlerce metre geri geri giderek, diğer şeritlere geçti. Sürücülerin geri geri giderek oluşturduğu trafik kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 18.07.2021 - 10:42
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    Haliç'te kazayı gören sürücüler, yüzlerce metre geri manevra yaptı

    İstanbul Haliç Köprüsü Cevizlibağ istikametinde saat 08.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı.

    Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yan döndü. Araçtaki 3 kişi kazayı yara almadan atlatırken otomobilde hasar oluştu.

    YÜZLERCE METREYİ GERİ GERİ GİTTİLER

    Kaza nedeniyle bir şerit kullanılamazken yoğunluk nedeniyle trafikte beklemek istemeyen diğer sürücüler araçları ile yüzlerce metre geri geri giderek başka yola girdiler.

    Sürücülerin toplu halde araçları ile tersine trafik oluşturmaları kameralara yansıdı.

    Haliç te kazayı gören sürücüler, yüzlerce metre geri manevra yaptı #1

    Haliç te kazayı gören sürücüler, yüzlerce metre geri manevra yaptı #2

    Haliç te kazayı gören sürücüler, yüzlerce metre geri manevra yaptı #3

    Haliç te kazayı gören sürücüler, yüzlerce metre geri manevra yaptı #4

    Haliç te kazayı gören sürücüler, yüzlerce metre geri manevra yaptı #5

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