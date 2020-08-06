Haliç’te temizlik yapan görevliler ceset buldu

Denizde temizlik yapan görevliler, köprü ayağında ceset buldu. Deniz polisi tarafından botla karaya çıkarılan adamın, sabah saatlerinde intihar ettiği öğrenildi.

Beyoğlu Haliç'te saat 09.30 sıralarında denizde temizlik yapan İSTAÇ görevlileri, köprünün ayağında hareketsiz yatan bir şahıs gördü.

İhbar üzerine şahsın olduğu yere gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şahsı bota çıkarttı.

ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan incelemeler sonucunda şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken kıyıya çıkartılan ceset, incelenmek üz ere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KÖPRÜDEN ATLAMIŞ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda şahsın, saat 06.00 sıralarında köprüden atlayarak intihar eden 54 yaşındaki İdris Nebi Parlak olduğu belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Haliç Polis Merkezi Amirliği, olayla ilgili inceleme başlattı.









