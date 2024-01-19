Halil Falyalı cinayeti davasında karar KKTC'de Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin davada Mustafa Söylemez, iki kez müebbet hapis cezası aldı. Mehmet Faysal Söylemez ise tüm suçlardan beraat etti.

DHA

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve Abdurrahim Çelik mahkemeye getirildi. Mustafa Söylemez ve diğer bazı sanıklar ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Özge Falyalı'nın avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Mehmet Faysal Söylemez beraat etti

Mahkemenin kısa kararı şu şekilde: Mehmet Faysal Söylemez hakkındaki "Tasarlayarak iki kez adam öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından dolayı isnatların sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verilerek tahliyesine hükmedildi.

Mustafa Söylemez, 2 kez müebbet hapis cezası aldı

Mustafa Söylemez hakkında ise "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan beraat ve bu suçtan tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ı öldürmek suçlarından "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluğunun devamına hükmetti.

Diğer sanıklar hakkındaki kararlar

Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız hakkında da Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'a yönelik öldürme suçlarından dolayı "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6'şar ay hapis cezası olmak üzere toplam 25'er yıl hapis cezası verilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Tüm sanıkların "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ise beraat kararı verildi. Metin Süs hakkında ise üzerine atılı tüm suçlardan beraat kararı çıkarken, Cemil Önal hakkında "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan 2 kez ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan dava ayrılma kararı alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)