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    Halil Sezai için 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebi

    Şarkıcı Halil Sezai hakkında, sahne aldığı mekanda komşusuna yönelik söylediği sözler nedeniyle “alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.
    • 01.06.2022 - 10:59
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 11:14
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    Halil Sezai için 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebi

    Şarkıcı Halil Sezai, 15 Eylül 2020 tarihinde  İstanbul’un Tuzla ilçesinde komşusu Hüseyin Meriç'i (68) darbetti.

    Şarkıcı, şiddet gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırıldı ve girdiği cezaevinde 42 gün kaldı.

    “Gerekli şekilde tam dövemedim”

    Çıktıktan sonra uzun süre ortalıkta gözükmeyen şarkıcı, sahne aldığı mekanda ise komşusu ile ilgili “Kafam iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemedim. Bir dahaki sefere inşallah. Hak etti. Gö...n tekiydi gerçekten.” dedi.

    Bu sözleri için hakkında soruşturma başlatılan Sezai, verdiği ifadede ise “Kimseye yönelik hakaret ve tehditte bulunmadım. Konserde sohbet ediyordum.” diyerek, suçlamayı kabul etmedi.

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    Soruşturma tamamlandı

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

    Hazırlanan iddianamede, Halil Sezai’nin 18 Temmuz 2021 tarihinde verdiği konser sırasında darp olayıyla ilgili konuştuğu, bu esnada müşteki Hüseyin Meriç’i hedef alarak küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği anlatıldı.

    Taraflar uzlaşamadı

    Halil Sezai’nin, bu sözleri söylerken konser alanında alenen yayınlanmak üzere kamera çekimi yapıldığını bildiği ve ‘alenen hakaret’ suçunu işlediği kaydedildi.

    Suçun uzlaştırma çerçevesinde kaldığı, taraflar arasında uzlaşma sürecinin başlatıldığı ancak tarafların uzlaşamadıkları aktarıldı.

    Halil Sezai için 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebi #1

    2 yıl 4 ay hapis talebi

    İddianamede, Halil Sezai’nin darbettiği komşusu Hüseyin Meriç’e yönelik söylediği sözler nedeniyle “alenen hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

    “Tehdit” suçundan yürütülen soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi.

    Hakim karşısına çıkacak

    İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse Sezai, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.


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