Halil Sezai'nin mahkemesi ne zaman? Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin cezası belli oldu mu?

Halil Sezai'nin mahkemesi ne zaman? Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin cezası belli oldu mu?

67 yaşında yaşlı bir adama uyguladığı şiddet görüntüleri ile gündeme gelen 'Halil Sezai'nin mahkeme tarihi belli oldu mu?' merak konusu oldu. Halil Sezai'nin yargı süreci ve mahkeme tarihi haberimizde

Korkunç şiddet görüntüleri ile gündeme bomba gibi düşen Halil Sezai'nin son durumunun ne olacağı merak ediliyor.

Halil Sezai, 67 yaşındaki komşusunu dövdüğü şiddet görüntüleri ile büyük tartışmalara yol açtı. Her kesim tarafından eleştirilen 'Halil Sezai'nin yargı süreci ne yönde ilerliyor?' sorusunun cevabı da akıllara takıldı.

HALİL SEZAİ HANGİ SUÇTAN YARGILANACAK?

Şiddet görüntüleri ile gündeme gelen Halil Sezai'nin hangi suçtan yargılanacağı da merak konusu oldu. Peki, Halil Sezai hangi suçtan yargılanacak? İşte cevabı...

HALİL SEZAİ KAÇ SUÇTAN YARGILANACAK?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 67 yaşındaki komşusunu döven şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmanın dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletildiğini, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılıkça ifadesinin alınacağını bildirdi.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü anların görüntüsü VİDEO

SAVCILIK TALİMAT VERDİ Mİ?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamayla 67 yaşındaki komşusunu acımasızca döven şarkıcı Halil Sezai'nin "Silahla Kasten Yaralama", "Hakaret", "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Tehdit" suçlarından ifadesi alınmak üzere kolluk kuvvetlerine ek talimat verildiğini açıkladı.

HALİL SEZAİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"İstanbul ili Tuzla ilçesindeki bir villa sitesinde 15.09.2020 tarihinde Halil Sezai Paracıkoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grubun karıştığı kavgayla ilgili kolluğa ihbarda bulunulması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

KOLLUK KUVVETLERİNE TALİMAT VERİLDİ

Soruşturma kapsamında olayın komşu villalardaki kişiler arasında yaşandığı belirlenmiş, tarafların karşılıklı beyanları alınmış ve kolluk ekibine 'iddialar doğrultusunda delil toplanması ve akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza bilgi verilmesi' yönünde talimat verilmiştir. Mağdur Hüseyin Meriç isimli kişi hakkında doktor raporunda basit tıbbı müdahale ile giderilebilir nitelikte hafif şekilde yaralanma olduğunun belirtilmesi üzerine şüpheliler serbest bırakılmıştır.

4 SUÇTAN İFADESİ ALINACAK

Devam eden araştırmalar kapsamında 16.09.2020 tarihinde kamuoyuna yansıyan ve sonradan soruşturma dosyasına giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda soruşturma genişletilmiş olup, şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında 'Silahla Kasten Yaralama', 'Hakaret', 'Konut Dokunulmazlığını İhlal' ve 'Tehdit' suçlarından ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi yönünde kolluğa ek talimat verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve suç işleyen kişiler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi için gerekli tüm işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

HALİL SEZAİ'NİN MAHKEMESİ NE ZAMAN?

Halil Sezai'nin net mahkeme tarihi belli olmamakla birlikte, savcılık tarafından oluşturulacak iddianamenin ardından mahkeme tarihlerinin de açıklanması beklenyiro.





NE OLMUŞTU?

Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (67) arasında tartışma çıkmıştı.Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatı verdi. Halil Sezai'nin gün içinde adliyeye götürülmesi bekleniyor.