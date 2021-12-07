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    Halime nine herkesin kalbini ısıttı

    Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Aliköy köyünde oturan 88 yaşındaki Halime Altan, Mehmetçikler için kendi elleriyle örmüş olduğu 54 çift yün çorabı Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim etti.
    • İHA
    • 07.12.2021 - 21:00
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    Halime nine herkesin kalbini ısıttı

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 88 yaşındaki Halime Altan'dan yürekleri ısıtan bir adım geldi.

    Altan, Mehmetçikler için kendi elleriyle 54 çift çorap ördü.

    "AYAKLARI ÜŞÜMESİN DİYE ÖRDÜM"

    Altan, ördüğü yün çorapları tesliminde, "Emanetlerimi askerlerimize ulaştırın, benden selam söyleyin, ayakları üşümesin diye ördüm, Allah hepinizi korusun" dedi.

    "ELLERİNDEN ÖPÜYORUZ"

    Kütahya Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan Mehmetçiklerimiz için ördüğü yün çorapları Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığımıza teslim eden 88 yaşındaki Halime annemiz kalbimizi ısıttı. Bizleri duygulandıran Halime annemize şükranlarımı sunuyor, ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

    Halime nine herkesin kalbini ısıttı #1

    Halime nine herkesin kalbini ısıttı #2

    Halime nine herkesin kalbini ısıttı #3

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