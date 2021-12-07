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Halime nine herkesin kalbini ısıttı

Halime nine herkesin kalbini ısıttı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Aliköy köyünde oturan 88 yaşındaki Halime Altan, Mehmetçikler için kendi elleriyle örmüş olduğu 54 çift yün çorabı Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim etti.