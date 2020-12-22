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    Halkalı'da eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği şahsı çırılçıplak gezdirdi

    Ayrılık aşamasındaki eşi ile birlikte olduğunu iddia ettiği şahsı soyup, sokak ortasında gezdiren kocanın intikamı kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2020 - 10:46
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 10:49
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    Halkalı'da eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği şahsı çırılçıplak gezdirdi

    İstanbul'un Halkalı ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşi ile ilişki yaşadığını öne süren kişinin peşine düştü.

    SOKAKTA ÇIRILÇIPLAK GEZDİRDİ

    Akrabaları ile şahsın evini basan öfkeli koca, adamı dövdükten sonra çırılçıplak soyarak sokakta dolaştırdı.

    Şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

    Halkalı'da eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği şahsı çırılçıplak gezdirdi

    POLİS ÇÖP POŞETİ İLE MÜDAHALE ETTİ

    Bir süre sonra iddiaya göre, polis ekipleri durumu fark ederek müdahalede bulundu. Ekipler çıplak adamın üzerine çöp poşeti geçirirken, olayla ilgili 3 kişiyi de gözaltına alındı.

    ŞİKAYETÇİ OLMADI

    Karakolda birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar, serbest bırakıldı. Çıplak gezdirilen şahsın ise aldatma iddialarını kabul etmediği ileri sürüldü.

    Halkalı da eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği şahsı çırılçıplak gezdirdi #1

    Halkalı da eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği şahsı çırılçıplak gezdirdi #2

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