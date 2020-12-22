Ayrılık aşamasındaki eşi ile birlikte olduğunu iddia ettiği şahsı soyup, sokak ortasında gezdiren kocanın intikamı kameraya yansıdı.

İstanbul'un Halkalı ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşi ile ilişki yaşadığını öne süren kişinin peşine düştü.

SOKAKTA ÇIRILÇIPLAK GEZDİRDİ

Akrabaları ile şahsın evini basan öfkeli koca, adamı dövdükten sonra çırılçıplak soyarak sokakta dolaştırdı.

Şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Halkalı'da eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği şahsı çırılçıplak gezdirdi

POLİS ÇÖP POŞETİ İLE MÜDAHALE ETTİ

Bir süre sonra iddiaya göre, polis ekipleri durumu fark ederek müdahalede bulundu. Ekipler çıplak adamın üzerine çöp poşeti geçirirken, olayla ilgili 3 kişiyi de gözaltına alındı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Karakolda birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar, serbest bırakıldı. Çıplak gezdirilen şahsın ise aldatma iddialarını kabul etmediği ileri sürüldü.