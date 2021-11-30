Küçükçekmece Halkalı'da bulunan özel bir okulun duvarı, şiddetli lodos nedeniyle sınıfın içine doğru yıkılırken, sınıfta öğrencilerin olmaması olası bir faciayı önledi.

İstanbul’da gün içerisinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçarken, birçok binada da hasar oluştu.

OKULUN DUVARI, FIRTINA NEDENİYLE YIKILDI

Küçükçekmece Halkalı’da bulunan özel bir okulun duvarı lodosun etkisini artırdığı anlarda yıkıldı.

Halkalı'da fırtına, okulun duvarını yıktı - Video

SINIFTA ÖĞRENCİ YOKTU

Sınıfta öğrenci olmaması olası bir faciayı önlerken, duvarın yıkılmasından sonra yaşananlar kameraya yansıdı.