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    Halkalı'da fırtına, okulun duvarını yıktı

    Küçükçekmece Halkalı'da bulunan özel bir okulun duvarı, şiddetli lodos nedeniyle sınıfın içine doğru yıkılırken, sınıfta öğrencilerin olmaması olası bir faciayı önledi.
    • İHA
    • 30.11.2021 - 01:36
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    Halkalı'da fırtına, okulun duvarını yıktı

    İstanbul’da gün içerisinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçarken, birçok binada da hasar oluştu.

    OKULUN DUVARI, FIRTINA NEDENİYLE YIKILDI

    Küçükçekmece Halkalı’da bulunan özel bir okulun duvarı lodosun etkisini artırdığı anlarda yıkıldı.

    Halkalı'da fırtına, okulun duvarını yıktı - Video

    SINIFTA ÖĞRENCİ YOKTU

    Sınıfta öğrenci olmaması olası bir faciayı önlerken, duvarın yıkılmasından sonra yaşananlar kameraya yansıdı.

    Halkalı da fırtına, okulun duvarını yıktı #1

    Halkalı da fırtına, okulun duvarını yıktı #2

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