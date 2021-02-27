Halkalı'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Halkalı Dereboyu Caddesi’nde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Küçükçekmece'de Halkalı Dereboyu Caddesi üzerinde yangın çıktı.

Geri dönüşüm tesisi olarak kullanılan prefabrikte çıktığı belirlenen yangında, dumanlar gökyüzüne yükseldi, kilometrelerce uzaktan görüldü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Bölgeye Küçükçekmece, Bakırköy, Sefaköy ve Başakşehir’den çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmaları 45 dakika boyunca sürdü.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın drone ile havadan görüntülendi.

Havadan çekilen görüntülerde, alevlerin prefabriğin büyük bir bölümünü kapladığı görüldü.

BENZİNLİĞİN YAKININDA

Ayrıca, yangın sonucu yükselen dumanlar çevredeki vatandaşlar tarafından da cep telefonu kameraları ile kayıt altına alındı.

Vatandaşlar tarafından çekilen görüntüde, prefabriğin yanında bir benzin istasyonu olduğu görüldü.

Halkalı’da hurdalık olarak kullanılan prefabrikte yangın çıktı İZLE