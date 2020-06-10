Hamile kadını öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet

Manisa'nın Soma ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı hamile kadını iki kızının önünde bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'nde 26 yaşındaki iki çocuk annesi Türkan Kulu, 5 Eylül 2019'da bıçaklanarak öldürülmüştü.

Olayın ardından çeşitli yerlerinden kendisini yaralayan Zakir B., hastaneye kaldırılmıştı. İkiz çocuklara 5 aylık hamile olduğu belirtilen kadının, 5 yıldır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu M.K. tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti.

DİNİ NİKAHLI EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ANLAŞILDI

Yapılan tahkikatta kadının dini nikahla birlikte yaşadığı Zakir B. tarafından öldürüldüğü anlaşılmış, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

O davanın bugün görülen duruşmasında karar çıktı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, Türkan Kulu'yu (26) ikiz bebeklerine 5 aylık hamile olduğunu bildiği halde, 7 ve 10 yaşlarındaki iki kızının önünde 19 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık Zakir B'ye hiçbir iyi hal veya tahrik indirimi uygulamayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

"EMSAL TEŞKİL ETTİ"

Müşteki avukatlarından İrem Demir, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak mağdur ailenin avukatlığını gönüllü olarak üstlendiklerini söyledi.

Demir, zanlının dava boyunca tahrik indirimi alabilmek için maktul Türkan Kulu'yu kötü bir anne, kötü bir eş olarak göstermeye çalıştığını belirterek, "Zanlı olay sonrası kendini yaraladığını, bir anlık öfke ile cinayeti işlediğini söyledi ve maktulün erkekliğine hakaret ettiğini beyan etti. Ancak karar duruşmasında sanık, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı ve herhangi bir haksız tahrik indirimi uygulanmadı. Alınan bu karar, hiçbir indirim uygulanmaması ve en yüksek sınırdan ceza verilmesi bakımından tüm kadın cinayeti davaları için emsal teşkil etmektedir." diye konuştu.