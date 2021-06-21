Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 12 kilo esrar ele geçirildi

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda, Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir tırda arama yapıldı. Arama sonucu, tırda 12 kilo esrar bulundu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan bir tırı durdurdu.

Ekipler, durdurdukları tırda uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

12 KİLO ESRAR BULUNDU

Boş olduğu belirtilen tırda yapılan aramada, çekici kısmında valiz içindeki 24 pakette 12 kilo 920 gram esrar ele geçirildi.

Polis, sürücü E.D. ve yanında bulunan M.G.’yi olay yerinde, H.K. ve G.K.’yi ise İstanbul’da yakalayarak, gözaltına aldı.





ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K., savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, E.D., M.G. ve H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

