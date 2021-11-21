Bulgaristan’ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yaklaşık 16 kilometrelik tır kuyruğu, sürücüleri isyan ettirdi.

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tır sürücüleri Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nı tercih etti.

Bulgaristan Gümrüğü’nde alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluştu.

KİLOMETRELERCE TIR KUYRUĞU

Onlarca tır sürücüsü işlemlerinin yapılmasını beklerken, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde oluşan kuyruğun uzunluğu 16 kilometreyi buldu.

İhracatın kahramanları olarak bilinen tır şoförleri, günlerce süren sıra bekleyişlerinde yemeklerini dorselerindeki dolaplarda hazırlıyorlar. Hazırlanan yemekler kimi zaman tek, kimi zaman meslektaşlarla birlikte yeniliyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu ViDEO

ORTALAMA 40 SAATLİK BEKLEYİŞ

Tır kuyruğunda sıra bekleyen İbrahim Eravcı, ortalama 40 saat beklediklerini söyledi. Bu süre zarfında yanında getirdikleri yiyeceklerle ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Eravcı, mini restoran dedikleri dolaplarda yemek hazırladıklarını anlattı.

Tır kuyruğundan Bulgaristan gümrüğüne ulaşana kadar ortalama 30 saat beklediklerinin altını çizen Askol, sorunun Bulgaristan’dan kaynaklı olduğunu söyledi.

Bir başka tır sürücüsü Veli Kocaöz de, tır kuyruğunda saatlerce uykusuz kaldıklarını ifade etti. 37 saattir sırada beklediklerinin altını çizen Kocagöz, ortalama 6 saat daha bekleyeceğini belirtti.

















































