Hande Çinkitaş cinayeti 19 yıl sonra çözüldü

İstanbul İçerenköy'deki evinde 2001 yılında vahşice öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları yakalandı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi İçerenköy mahallesinde 4 Ocak 2001 yılında meydana gelen olayda, 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Hande Çinkitaş, evinde öldürülmüş olarak bulunmuştu.

VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ

Polis olayla ilgili yaptığı incelemede, küçük kızın başına bir çekişle vurularak öldürüldüğünü ayrıca boğazının ve sağ bileğinin kopma noktasına gelinceye kadar kadar kesildiğini tespit etti.

Şüpheli ya da şüphelilerin, Hande Çinkitaş'ı 13 yerinden bıçakladığı belirlendi. Polis bu güne kadar yaptığı çalışmada katil ya da katillere ulaşılamamıştı.

Hande Çinkitaş’ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı ViDEO

DNA İNCELEMESİ YAPILMIŞ ANCAK SONUÇ ALINAMAMIŞTI

Olay yerinde yapılan incelemede, Çinkitaş'ın avucunda saç telleri bulunmuştu. Ancak bu saçlarda yapılan incelemede yabancı bir kişiye ait herhangi bir DNA örneği bulunamamıştı.

Hande Çinkitaş'a ait olduğu tespit edilen bu saçların katil ya da katiller tarafından cinayetin ardından makasla kesildiği ve cinayet mahalline dağıtıldığı belirlenmişti. Ayrıca kapıda zorlama izinin olmaması katilin tanıdık biri olabileceğini gösteriyordu.

BABA VE ÜVEY ANNESİ GÖZALTINDA

19 yıl önce yaşanan olayla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yeni bir delile ulaştı. Yurt dışından getirilen özel bir kitle olay yerinde bulunan eşyalar tekrar incelendi. Hande Çinkitaş’ın boğazı ve bileğinin kesildiği bıçak üzerinde yapılan incelemede babası Nezih Çinkitaş’ın DNA örneğine rastlandı.

Bunun üzerine baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyette ifadeleri alınan zanlıların cinayeti kabul etmedikleri, her ikisinin bir birini suçladığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Nezih Çinkitaş’ın “Neden öldürdünüz?” sorusu üzerine “Hayır kesinlikle öldürmedim tabii. DNA örneğim çıkabilir” dediği görüldü.

Üvey anne ise kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.