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    ’Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş'a operasyon

    Hakkında yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Güniz Akkuş ve bir adamı yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 21.11.2021 - 14:18
    • Güncelleme : 21.11.2021 - 14:35
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    ’Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş'a operasyon

    İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Gece vakti silahla birden fazla kişi ile yağma” suçundan hakkında arama kararı bulunan ’Hanımağa’ lakaplı eski polis Güniz Akkuş ve bir adamına yönelik operasyon düzenledi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda suç örgütü lideri Güniz Akkuş ile adamı Mustafa Kemal Yavuz yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan Akkuş ve Yavuz daha sonra adliyeye sevk edildi.

    ’Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş'a operasyon ViDEO

    ’Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş a operasyon #1

    ’Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş a operasyon #2

    ’Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş a operasyon #3

    ’Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş a operasyon #4

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