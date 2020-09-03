Hapis cezası bulunan hükümlü Kuşadası'nda yakalandı

Hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Adem Sayın, tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'kasten adam öldürme' ve 'yaralama' suçlarından hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Adem Sayın'ın ilçede olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip ile Sayın'ın adresini belirleyen ekipler, çok sayıda polisin katılımıyla operasyon düzenledi.

YAKALANDI

Sayın, Camikebir Mahallesi'ne bağlı Kaleiçi Sokak'taki bir evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak, cezaevine gönderildi.