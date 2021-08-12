Islah çalışmalarının yaklaşık 2 senedir bitmemesi çevredeki vatandaşları mağdur etti. Vatandaşlar, etrafa yayılan kanalizasyon kokuları yüzünden pencere açamadıklarını ifade etti.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde genellikle suyu simsiyah akan ve çevreye kötü kokular yayan Haramidere’nin ıslah çalışmalarının hala tamamlanamaması, çevredeki vatandaşları mağdur etti.

Sıcak havaların da etkili olması ile çevreye yayılan kötü kötü çekilemez hale geldi.

Çevredeki vatandaşlar pencere açamadıklarını, dere yanından geçerken çok kötü olduklarını ifade etti.

“SÜREKLİ LAĞIM KOKUYOR”

Konuyla ilgili şikayetlerini dile getiren çevre sakinlerinden Nizamettin Budur, "Söyleyecek bir şey yok. Sürekli lağım kokuyor. Köylerde bile böyle bir şey yok. Kokuyor bir de. Zor bir iş. Buradan zor geçiyorum.” ifadelerini kullandı.

“KİMSE PENCERESİNİ AÇIP OTURAMIYOR”

Zübeyit Yılmaz isimli başka bir vatandaş ise, “Çalışma bir seneyi buldu. Burayı açtılar. Kokudan durulmuyor. Kimse penceresini açıp oturamıyor. Bunun bir çaresi bulsunlar." sözlerini kaydetti. Habib Şare isimli bir vatandaş ise, “Olmaması gereken bir şey. Yerin altına da götürülebilir. Kokusu insanı rahatsız ediyor." dedi.

“ÇOCUKLAR OYNUYOR, HİÇBİR ÖNLEM YOK”

Aynı bölgede oturan Burcu Bozdoğan da "Koku had safhada, anlatılamayacak derecede. Her tarafı kazdılar. Burada çocuklar oynuyor, hiçbir önlem yok.

Haramidere’den yayılan kanalizasyon kokuları, vatandaşları mağdur etti VİDEO



“2 GÜN ÇALIŞILIYOR, 8 GÜN DURULUYOR”

İki gün geliniyor, çalışılıyor, 8 gün duruluyor. Ufak yağmurda her taraf çamur oluyor. Çok kötü bir durum. Ben üst kattayım ancak taşan sular alt katta oturanların evlerini basabiliyor. Genişletmeye çalışıyorlar ama hiçbir önlem yok. Çok pis kokuyor. Buradan geçemiyorum, midem bulanıyor. Birçok yerde oturdum böylesini görmedim. İnşallah sesimizi duyarlar." diye konuştu.

“KOKUDAN ÖLECEĞİZ”

Mustafa Kaya ise, 2011'den bu yana aynı bölgede oturduklarını, 2 yıl önce başlatılan çalışmanın bir türlü tamamlanamadığını anlatarak, "Kokudan öleceğiz. 35-40 derece sıcakta koku daha çok artıyor. Kanalizasyon kapalı yere alınacaktı. Buradan temiz su akacaktı." dedi.

Serhat Gümüş de "Şikayetçiyim. Özellikle akşamları çok kokuyor.” ifadelerini kullandı.