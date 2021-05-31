Sokağa çıkma kısıtlamasına ve kafelerin kapalı olmasına rağmen düzenlenen doğum günü partisine baskın yapıldı. Polisin baskın anları kameralara yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gece saatlerinde dışarı çıkmak ve eğlence yapmak yasak.

Ancak İstanbul Harbiye'de korona yasaklarını umursamayan bir grup, eğlence düzenledi.

Parti yapan grup, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

EKİPLER İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harbiye’de bir restoranda çok sayıda kişinin olduğu ve doğum günü partisi düzenlendiği ihbarını aldı. Ekipler aldıkları ihbar üzerine harekete geçti.

55 BİN 504 LİRA CEZA



Ekipler, restoranda çok sayıda kişinin maske bile takmadan masalarda oturduğunu gördü.

Pasta kesilip doğum günü partisinin düzenlendiğini tespit eden polis ekipleri, bunun üzerine partiyi sonlandırarak, işletmeye ve içeridekilere, “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 55 bin 504 lira idari ceza uyguladı.

İşlemlerin ardından mekan boşaltılırken, doğum günü partisi ve polis baskını ise kameralara yansıdı.

Harbiye'de kısıtlamaya rağmen doğum günü partisi düzenlendi ViDEO