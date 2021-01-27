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    Hasdal'da yön tabelası yola devrildi, kaza meydana geldi

    Hasdal'da yön tabelası yola devrildi, kaza meydana geldi

    TEM Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda yön tabelası yola devrildi. Tabeladan kaçmak isteyen araçlar kaza yaparken trafikte aksama meydana geldi.
    • DHA
    • 27.01.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 09:06
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    İstanbul TEM Hasdal- Göktürk bağlantı yolunda saat 07.30 sıralarında rüzgarın etkisiyle yön tabelası devrildi.

    Yola devrilen tabeladan kaçmak isteyen iki araç kaza yaptı.

    TABELANIN KALDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolda trafik aksarken, tabelanın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

    Hasdal'da yön tabelası yola devrildi, kaza meydana geldi VİDEO

    Hasdal da yön tabelası yola devrildi, kaza meydana geldi #1

    Hasdal da yön tabelası yola devrildi, kaza meydana geldi #2

    Hasdal da yön tabelası yola devrildi, kaza meydana geldi #3

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