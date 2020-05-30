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    Hassas burunlu köpek Roket, kenevir bahçesini buldu

    Çanakkale'da Jandarma'nın uyuşturucu arama köpeği 'Roket' ile yaptığı operasyonda 933 kök kenevir bitkisi, 77 adet kenevir fidesi, 30,66 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
    • İHA
    • 30.05.2020 - 05:56
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    Hassas burunlu köpek Roket, kenevir bahçesini buldu

    Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şahinli köyünde Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, , İ.A. ile Y.A. isimli şüphelilerin Lapseki’nin Şahinli köyünde yasa dışı kenevir bitkisi ektiği bilgisini üzerine harekete geçti.

    EV, HAYVAN AĞILI VE TARLADA ARAMA

    Dün sabah 07.00 saatlerinde uyuşturucu madde arama köpeği Roket ile yapılan operasyonda, Şahinli köyünde bulunan şüphelilere ait ev, hayvan ağılı ve tarla olmak üzere üç farklı noktada ekili toplam; 933 kök kenevir bitkisi, 77 adet kenevir fidesi, 30.66 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen kenevirlere el konulurken, İ.A. ve Y.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

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