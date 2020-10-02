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- Hasta almaya giden ambulans motosikletle çarpıştı
Hasta almaya giden ambulans motosikletle çarpıştı
- İHA
- 02.10.2020 - 09:57
Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde meydana gelen olayda hasta ihbarı alan sağlık ekipleri, bekleme noktalarından çıkarak ambulans ile hastanın evine gitmek için yola çıktı.
ANA YOLA ÇIKINCA KAZA OLDU
Bu esnada ara sokaktan ana yola çıkmak isteyen ambulans, ana yolda seyir halinde hızlı bir şekilde ilerleyen motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan iki kişi havaya fırlayarak yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olayı polis ekiplerine haber verdi.
Esenyurt’ta hasta almaya giden ambulans motosikletle çarpıştı ViDEO
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonrası yaralılara ilk müdahaleyi, kazaya karışan ambulansın içindeki sağlık ekibi yaptı. Daha sonra olay yerine bir sağlık ekibi daha sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.