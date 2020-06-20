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    Hastane koridorunda bisiklet süren doktor

    Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli doktor hastane koridorunda sürdüğü bisikletiyle ameliyathaneye girdi. İdari soruşturma başlatılan doktora ceza verilmedi.
    • DHA
    • 20.06.2020 - 15:16
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    Hastane koridorunda bisiklet süren doktor

    Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli doktor D.D.K., geçen yıl bisikletiyle hastanenin içerisine girdi.

    Koridorda bisiklet süren D.D.K., bu şekilde ameliyathanenin yolunu tuttu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşılan doktor, tepki çekti. Doktor hakkında tutanak tutuldu, soruşturma başlatıldı.

    CEZA ALMADI

    Yapılan idari soruşturma sonucu doktora ceza verilmediği öğrenildi.

    Ordu'da hastane koridorlarında bisiklet süren doktor İZLE

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