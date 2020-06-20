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Hastane koridorunda bisiklet süren doktor
Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli doktor hastane koridorunda sürdüğü bisikletiyle ameliyathaneye girdi. İdari soruşturma başlatılan doktora ceza verilmedi.
- DHA
- 20.06.2020 - 15:16
Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli doktor D.D.K., geçen yıl bisikletiyle hastanenin içerisine girdi.
Koridorda bisiklet süren D.D.K., bu şekilde ameliyathanenin yolunu tuttu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşılan doktor, tepki çekti. Doktor hakkında tutanak tutuldu, soruşturma başlatıldı.
CEZA ALMADI
Yapılan idari soruşturma sonucu doktora ceza verilmediği öğrenildi.
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