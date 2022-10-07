Hastanede hasta kadına eziyet eden insafsızın ifadesi ortaya çıktı

Ataşehir'de özel bir hastanede konuşamayan hastaya eziyet eden şahıs ifadesinde Alzheimer hastası kadına ilaç ilaç içirmek için oyun oynadıklarını söyledi.

İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanlarının yaşlı hastaya kötü muamele görüntüleri izleyenleri şok etmişti.

Konuya ilişkin adli süreç devam ederken insafsız çalışanların ifadeleri ortaya çıktı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

"İlaç içirmek için oyun yaptık"

Zanlılardan Ali Erata, nöbetçi sulh ceza hakimliğine verdiği ifadesinde, "Yaşlı kadın Alzheimer hastası olduğu için ona ilaçlarını içirmek için oynadığımız bir oyundu. Zaman zaman bu tür oyunlar oynardık. Bu video da bu oyunlardan biriydi" dedi.

4 kişi tutuklandı

Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden yaşlı hastanın üzerine para koyan Ali E'nin de aralarında bulunduğu 4'ü, "beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye eziyet" suçundan tutuklanma talebiyle, 3'ü ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderildi.

2 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Ali Erata'nın de aralarında yer aldığı 4 şüphelinin tutuklanmasına, diğer 3 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Ataşehir'de konuşamayan hastayla alay eden hastane personeli kamerada VİDEO

Olay özeti

İçerenköy Bayındır Hastanesinde yoğun bakımda yatan yaşlı bir kadının yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösteren videonun sosyal medya ve bazı haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili 7'si İstanbul, biri Samsun ve diğeri de Bursa'da olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada, hastanede görüntüsü çekilen yaşlı kadının olaydan 4-5 ay sonra hayatını kaybettiği, bir üvey oğlu olduğu öğrenildi.