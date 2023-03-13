Hataylı depremzedeler Bursa'da nikah masasına oturdu Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'da yakalan çift, Bursa'da masraflarını karşılayan hayırseverler sayesinde yeni yaşamlarında dünyaevine girdi.

Türkiye yıkıcı depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkiledi.

Yıkıcı depremlerden en fazla zarar gören Hatay oldu.

Bursa'da yeni yaşam kurdular

Antakya'da çöken apartmanın balkonunda atlayarak kurtulan Mustafa Girente(26), ailesi ve 6 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Güldez Taştekin ile Bursa'ya gelerek yeni bir yaşam kurdu.

Yardımseverlerin desteğiyle ev tutan ve ilçeye yerleşen Girente ile Taştekin, evlenmek istediklerini söyleyince düğün hazırlıkları başladı.

Çifte düğün organizasyonu yapıldı

Çift nikah başvurusunda bulunurken, yardımseverler tarafından düğün organizasyonu yapıldı.

Genç çifte bir ev tutularak, mobilyaları ve eşyaları da alındı.

Tüm adetler yerine getirildi

Kız isteme töreni ve kına gecesi yapıldı.

Sabah Hamamlı Mahallesi'ndeki evden konvoyla alınan gelin, nikah dairesine getirildi.

Sandalye üzerinde "Evet"

Çiftin nikahını İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban kıyarken, damat Mustafa Girente ilçe adetlerine göre sandalyenin üzerine çıkarak ‘Evet’ yanıtını verdi.

Çift, balayı için ise Oylat Kaplıcaları'na gönderildi.

"İyi geceler dediğime, sabah ‘Günaydın’ diyemedim"

Deprem sırasında Mustafa Girente’nin ailesi ile birlikte yaşadığı evde misafir olduğunu söyleyen gelin Güldez Taştekin Girente, o anları şöyle anlattı:

Aslen Diyarbakırlıyım, üniversiteyi bundan 6 sene önce kazanmıştım. 6 senelik bir ilişkim vardı. Depremi ben de yaşadım. Benim ailem Diyarbakır’da. Mustafa ile nişanlı gibiydik. Onlarla yaşıyordum.



Ben de o sırada oradaydım. Kötüydü, çok yakın arkadaşlarımı kaybettim. Dün, ‘İyi geceler’ dediğime, sabah ‘Günaydın’ diyemedim. İnegöl'e geldik. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk.



Ölümün olduğu bu dünyada niye erteliyoruz diye düşündük açıkçası. Nikah tarihi aldığımızdan ailemizin hiçbir şekilde haberi yoktu. Sonra teşekkür mahiyetinde, İnegöl'den tanıştığımız insanlar Sanem abla ve Nedim ağabey olmak üzere bize böyle sürprizler yaptılar.



Gelinlik, damatlık her şeyimizi evimize varana kadar yaptılar. Çok teşekkür ederim İnegöl halkına. Gerçekten gittiğimiz her mağaza o kadar içten ve samimiydiler ki anlatamam. Acımıza ortak oldular. Yürekten teşekkür ederim.

2 gün Antakya'da kaldık"

Damat Mustafa Girente de şöyle konuştu:

Bizim gözümüzden akan yaşa ortak oldukları için, İnegöl halkına çok teşekkür ederiz. Biz Hatay Antakya'dan geliyoruz. 6 Şubat'taki depremden sonra 2 gün Antakya'da kaldık, sonra buraya İnegöl'e yerleştik.



Burada İnegöl halkı bize kenetlendi, bize sarıldı, bize sahip çıktılar. Biz bu konuda minnettarız.

"Bizim yaralarımızı sarmaya çalıştılar"

Depremden önce nişan hazırlıkları yaptıklarını söyleyen Girente şu ifadeleri kullandı: