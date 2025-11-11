Hatay açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hatay’ın Samandağ ilçesi açıklarında, deniz yüzeyinde hortum meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Doğu Akdeniz için yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından ortaya çıkan hortum, kıyı kesimlerinden görüldü.

VATANDAŞ KAMERASINA YANSIDI

Sahilde bulunan vatandaşlar, deniz üzerinde oluşan hortumu cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Görüntülerde, hortumun deniz yüzeyinde ilerlediği ve bir süre sonra etkisini kaybettiği anlar yer aldı.

Oluşan hortum herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.